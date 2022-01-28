В ход шло все, что было под рукой: Гоген Солнцев устроил потасовку перед боем с Аленой Пискун

Шоумен беспощадно ругался на собравшихся на пресс-конференции.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев устроил потасовку на пресс-конференции перед боем с моделью Аленой Пискун. Кадрами он поделился в сторис Instagram.

На записи можно увидеть, что Гоген Солнцев ругается на всех собравшихся. В какой-то момент он не выдерживает и начинает бросаться вещами в одного из гостей пресс-конференции.

Заметим, что Гоген Солнцев в итоге покинул зал пресс-конференции. Он заявил, что в зале просто «зашкаливало количество неадекватных людей».

Напомним, что Гоген Солнцев провел поединок на кулаках с моделью Аленой Пискун. Результат этого боя пока держится в секрете.

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