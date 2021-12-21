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«Крис, ты шикарная!»: Юдашкина и Бледанс осыпали похвалой стройную Орбакайте, рискнувшую надеть шортики

Дочка Примадонны появилась на публике в кожаных мини-шортах и капроновых колготках.

«Крис, ты шикарная!»: Юдашкина и Бледанс осыпали похвалой стройную Орбакайте, рискнувшую надеть шортики
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

Марина Юдашкина, Алика Смехова и Эвелина Бледанс лишились дара речи, увидев постройневшую Кристину Орбакайте в кожаных мини-шортиках. Певица устроила эффектное дефиле, вышагивая рука об руку с девятилетней дочкой Клавой. Свой стильный и вместе с тем дерзкий аутфит Кристина дополнила струящейся атласной блузой, капроновыми колготками и туфлями-лодочками на каблучке.

В свои 50 лет певица может дать фору сверстницам там, где речь заходит об элегантности и утонченности. Несмотря на то, что Орбакайте щегольнула острыми коленками и тонкой талией, ее лук не выглядел вульгарным. И все благодаря тому, что артистка отдала предпочтение монохромному черному оттенку, отказавшись от украшений и ярких деталей. Все было к месту: просто, но со вкусом. Стройной фигурке певицы можно только позавидовать. Кристину похвалила даже близкая подруга Аллы Пугачевой — жена именитого модельера Валентина Юдашкина.

«Статуэтка», — восхитилась утонченностью певицы Алика Смехова.

«Крис, ты шикарная! Мне кажется мы еще и помолодели после нашего спектакля «Даная», — вторит актрисе Эвелина Бледанс.

«Мои любимые!! Красотки», — одарила комплиментами певицу Марина Юдашкина.

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