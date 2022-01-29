«Бесконечно ценю внимание»: Волочкова рассказала, что подарил ей новый возлюбленный Сергей

Несколько дней Анастасия Волочкова не показывала в своем инстаграме нового возлюбленного Сергея Кузнецова, с которым недавно отдыхала на Мальдивах. Фанаты начали переживать и даже предполагать, что пара рассталась. К счастью для многих, это не так. Накануне Анастасия показала в своем инстаграме свежее фото с Сергеем.

Балерина призналась, что она не виделась с возлюбленным из-за слишком напряженного графика.

«Эта встреча была для меня неожиданной и приятной. Сергей приехал с моими любимыми белыми розами и таким трогательным сувениром! Брошью в виде балеринки из любимых мною страз. Я бесконечно ценю внимание и искренность! Романтику и доверие. Но главной была встреча наших глаз!» — написала Волочкова.

Напомним, накануне Анастасия Волочкова отметила свой 46-й день рождения и даже засобиралась за Сергея замуж.

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