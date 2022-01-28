«Приехал с моими любимыми белыми розами»: Волочкова воссоединилась с возлюбленным Сергеем после скандала

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что эта встреча стала для нее неожиданной и приятной.

Балерина Анастасия Волочкова после недавнего скандала встретилась с возлюбленным Сергеем. Избранник приехал домой к звезде не с пустыми руками.

Анастасия Волочкова похвасталась в микроблоге подарками, которые преподнес ей Сергей.

«Эта встреча была для меня неожиданной и приятной. Сергей приехал с моими любимыми белыми розами и таким трогательным сувениром! Брошью в виде балеринки из любимых мною страз. Я бесконечно ценю внимание и искренность! Романтику и доверие. Но главной была встреча наших глаз! Да вообще, когда мы вместе, Вселенная словно останавливается», — написала Волочкова под совместным снимком с возлюбленным Сергеем.

Напомним, возвращаясь с Мальдив, Анастасия Волочкова попала в центр внимания из-за скандала, учиненного на борту самолета. Из-за этой истории Волочкову и ее избранника пригласили на шоу Первого канала «Пусть говорят».

В студии программы прозвучали нелицеприятные факты о новом избраннике балерины. Как оказалось, Сергей не совсем чист перед законом. Волочкова же в ответ заявила, что все это клевета завистников.

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