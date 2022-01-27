«Вечерний экзерсис»: после новостей о бурном прошлом возлюбленного Волочкова вновь растянулась в шпагате

На днях Анастасия Волочкова узнала, что у ее нового возлюбленного довольно бурное прошлое. Оказывается, Сергей Кузнецов, который управляет банным комплексом в Подмосковье, в прошлом имел проблемы с законом.

Сама же балерина по этому поводу не переживает. Анастасия считает, что у всех есть такие моменты в жизни, о которых не хочется говорить. Тем временем, балерина вернулась к работе. В своем инстаграме она показала упражнения у станка и любимый шпагат.

«Вечерний экзерсис», — написала Волочкова.

Напомним, недавно балерина отметила свое 46-летие, а перед этим вернулась с Мальдив. В отпуске, который обошелся блондинке в два миллиона рублей, она была с Сергеем.

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