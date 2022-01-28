«Гораздо бодрее, чем папа»: Данила Козловский поделился совместным снимком с дочкой после долгой прогулки

Актер и режиссер Данила Козловский с удовольствием проводит время с крошкой Одой Валентиной.

Известный артист, похититель женских сердец и настоящий обольститель Данила Козловский готов подчиниться одному взмаху ресниц этой крошки.

Актер без ума от своей маленькой дочери Оды Валентины, которой нет еще и двух лет.

Все свободное время съемок, светских мероприятий и прочей жизненной мишуры Данила Козловский посвящает главному – общению с наследницей.

В микроблоге Данила Козловский поделился трогательным кадром, на котором предстал с дочерью. Папа в шапке набекрень, а Ода Валентина без головного убора. Видны ее локоны цвета льна.

«Когда собственная дочь после трех часов прогулки, гораздо бодрее, чем ее папа», — подписал кадр Данила Козловский.

Напомним, Ода Валентина появилась на свет в начале весны 2020 года. Скоро крошке исполнится два годика. С мамой девочки, актрисой Ольгой Зуевой, Данила Козловский расстался.

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