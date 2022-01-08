«Мы стали старше и больше»: Козловский на редком фото показал подросшую дочку от Зуевой

Звезда театра и кино заключил малышку Оду Валентину в свои объятия.

Знаменитый актер театра и кино Данила Козловский в прошлом году приоткрыл завесу тайны своей личной жизни. Звезда «Чернобыля» признался, что после рождения дочки они с возлюбленной Ольгой Зуевой сразу расстались – это произошло еще в 2020 году.

больше по теме Яркая прогулка: Юлия Липницкая нарядила годовалую дочурку в зимний комбинезончик цвета фуксии Малышка Каталина позировала маме для фото в сугробе.

Однако свои отцовские обязанности Козловский стремится исполнять в полной мере. Он живет на две страны и часто проводит время с дочуркой Одой Валентиной, которой в марте наступившего года исполнится уже 2 годика.

Малышка заметно подросла, сам счастливый отец об этом рассказал своим подписчикам.

«Хотел поделиться с вами чудесным праздничным настроением! Конечно, мы уже стали старше и больше, но это совершенно не уменьшает заряд тепла и любви, которыми я хочу поделиться с вами вместе с этой фотографией», — подписал актер. И поздравил подписчиков с праздниками.

Козловский запечатлелся с подросшей дочкой от Зуевой, заключив ее в объятия, и поздравил поклонников с Рождеством.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!