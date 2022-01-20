«Думал, что это пафосная чушь»: Козловский рассказал, как рождение дочери изменило его

В новом интервью актер и режиссер Данила Козловский заявил, что самое важное в его жизни — это маленькая дочь. 36-летний артист поделился, что у него много планов и мечтаний, связанных с ней.

Звезду отечественного кино спросили, изменился ли он после рождения ребенка.

«Когда мне раньше говорили про подобные трансформации, я думал, что это какая-то пафосная чушь. Родился ребенок. Понятно, что ты его любишь. Но чтобы какой-то титанический сдвиг случился в сознании — ну хорош. Но это реально случается! Я никогда не думал, что кого-то можно любить так сильно, абсолютной и безусловной любовью», — признался Козловский журналу InStyle. «Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает, ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее».

Данила добавил, что если бы написал письмо дочке в будущее, то первым делом извинился бы за то, что не проводит с ней каждый день, что не оставил все дела ради воспитания малютки. И, конечно же, в этом послании он оставил бы большое признание в любви.

Напомним, в 2015 году у Козловского начались отношения с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. В 2020-м у пары родилась дочь Ода Валентина, и сразу после этого звезды расстались. Мама увезла малышку в Америку, куда Данила регулярно летает, чтобы увидеться с девочкой. Ребенок не носит фамилию отца.

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