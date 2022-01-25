Козловский ведет переговоры, чтобы продать «Карамору» мировым видеоплатформам

Российский режиссер уверен, что у его нового творения есть потенциал понравиться западным зрителям.

В новом интервью у Данилы Козловского спросили, почему в сериале «Карамора» его герой много говорит по-английски, хотя в царской России среди дворянства больше были распространены французский и немецкий языки.

Режиссер и исполнитель главной роли новой картины пояснил, что в «Караморе» показана альтернативная история России, в которой самым популярным иностранным языком стал английский. Но в то же время 36-летний артист не стал отрицать, что использовал этот ход для того, чтобы сериал имел больше шансов понравиться западной аудитории.

«У нас будет много английского языка. И все-таки этот сериал, надеюсь, — тьфу-тьфу-тьфу — будет показываться не только на территории нашей страны, но и в остальном мире. И мы хотели, чтобы основным иностранным языком у нас был английский», — поделился Козловский с литературным обозревателем Галиной Юзефович. «Мы сейчас ведем переговоры с несколькими крупными мировыми платформами… Заинтересованность (западных компаний. — Прим. авт.) была еще на стадии постпроизводства. Когда мы закончили съемки, и у нас уже был монтаж нескольких серий, мы показали его нескольким крупным платформам — у нас уже готовы были взять проект».

Козловский добавил, что в итоге решил показать свой сериал в первую очередь отечественным зрителям. На это были и экономические, и патриотические причины. Однако режиссер считает свою новую работу конкурентной на мировом медиарынке.

Напомним, «Карамора» — это сериал об анархисте, который объявил войну дворянской элите, оказавшейся вампирами. В картине имеется множество отсылок к российской истории, но также фантастических и мистических элементов.

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