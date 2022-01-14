Нереальной красоты: Галкин показал роскошную елочку у замка Пугачевой, украшенную в винтажном стиле

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин любит то место, в котором он живет. Своей любовью он с радостью делится с подписчиками микроблога.

В любое время года шоумен готов подмечать красоту, которая его окружает, и показывать ее поклонникам.

На этот раз он поразился природному явлению, которое преобразило его с Аллой Пугачевой замок. Точнее, прилегающую к нему территорию.

В сторис микроблога Максим Галкин поделился видео, которое записал у замка.

«У нас изморозь выкрасила амфитеатр белой краской. Смотрите, как будто специально. А арки темные оставила», — говорит Максим Галкин за кадром.

В кадр еще и попала совершенно нереальной красоты елочка. Новогоднее дерево украшено в винтажном стиле.

На елке стилизованные под старину игрушки: качалки, куранты, фонарики, шапки гусаров, гирлянды в виде флажков.

Под елкой стоит игрушечная лошадка. Выглядит все как иллюстрация к винтажной новогодней открытке.

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