Нереальной красоты: Галкин показал роскошную елочку у замка Пугачевой, украшенную в винтажном стиле

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин любит то место, в котором он живет. Своей любовью он с радостью делится с подписчиками микроблога.
В любое время года шоумен готов подмечать красоту, которая его окружает, и показывать ее поклонникам.
На этот раз он поразился природному явлению, которое преобразило его с Аллой Пугачевой замок. Точнее, прилегающую к нему территорию.
В сторис микроблога Максим Галкин поделился видео, которое записал у замка.
«У нас изморозь выкрасила амфитеатр белой краской. Смотрите, как будто специально. А арки темные оставила», — говорит Максим Галкин за кадром.
В кадр еще и попала совершенно нереальной красоты елочка. Новогоднее дерево украшено в винтажном стиле.
На елке стилизованные под старину игрушки: качалки, куранты, фонарики, шапки гусаров, гирлянды в виде флажков.
Под елкой стоит игрушечная лошадка. Выглядит все как иллюстрация к винтажной новогодней открытке.
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