С гулькой на голове: Ольга Бузова облачилась в роскошную тунику из струящейся ткани в апельсиново-голубых тонах

Поющая телеведущая Ольга Бузова в эти дни находится в Африке.

У звезды остался финальный день отдыха, который она намерена провести с пользой для души и тела.

Скоро, как рассказала сама теледива, она начнет работать в режиме нон-стоп — стартуют съемки нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке». Ольга Бузова — ведущая этого проекта — готовится предстать на экране.

Ну а пока у звезды есть время, чтобы насладиться жаркой погодой. В сториз микроблога Ольга Бузова поделилась видео, которым запечатлела, в каком виде она собралась на прогулку.

Поверх двуцветного бикини в оранжево-голубых тонах Ольга Бузова надела тунику ему в цвет — оранжево-синий принт красиво сочетается с темно-коричневым.

Струящаяся тонкая ткань создает ощущение легкого ветерка при передвижении.

Волосы Ольга Бузова собрала на затылке в гульку, образ дополнили очки от солнца.

«Так, ну что? Иду гулять немножко», — пококетничала Ольга Бузова перед камерой.

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