«И надо заниматься спортом»: покрасовавшаяся в бикини Ольга Бузова признала, что отрастила животик

Бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова в эти дни находится в Африке.

Несколько дней она отдыхала в Кейптауне, а совсем скоро приступит к съемкам нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».

Пока у Ольги Бузовой в запасе целый день чилла, звезда решила покрасоваться перед камерой в бикини.

В сториз микроблога Ольга Бузова предстала в двуцветном — желто-оранжевом купальнике, пожаловавшись на то, что обгорела.

К тому же Ольга Бузова не смогла скрыть свой округлившийся в силу хорошего аппетита животик. Теледива признала, что формы ее требуют экстренного вмешательства.

«Смотрите, как я вчера в Кейптауне загорела. Прям видите — футболка. Надо будет себя беречь — лицо и тело. И заниматься спортом. С завтрашнего дня режим — нон-стоп, работа без выходных, съемки. Сегодня — последний денечек чуть-чуть порелаксить», — поделилась Ольга Бузова с подписчиками.

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