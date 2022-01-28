Скрывают изъяны: Орлова предстала в ресторане в модных брюках палаццо, как у Брежневой

Вера Брежнева поговорила со своими подписчиками в режиме «вопрос-ответ» в личном блоге. Певица назвала свой настоящий вес и рост, призналась, что в юности носила очки, но потом скорректировала зрение и показала свои любимые брюки. Ими оказались черные палаццо в пол.

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Любопытно, что точно такую модель выбрала для себя и ведущая Ольга Орлова, которая появилась в них в ресторане. Звезда примерила с ними в комплект белый топ и черно-белый жакет.

Эвелина Хромченко ранее рассказывала, что брюки утрированной ширины – это хит сезона. Они отлично скрывают изъяны, поэтому рекомендованы полным женщинам, которые хотят спрятать за тканью рельефы.

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