А через несколько дней ей 40! Вера Брежнева назвала свои настоящие вес и рост

Вере Брежневой 3 февраля исполнится 40 лет. Для многих женщин, даже более юного возраста, ее физическая форма — мечта.

А когда звезда пожелала пообщаться с поклонниками в личном блоге в формате вопроса-ответа, первое, что у нее спросили — это вес.

«Не совсем понимаю смысл того вопроса. Вес не говорит ни о хорошей форме, ни о состоянии здоровья. Для всех разные цифры. Для кого-то 50 кг — это норма, для кого-то — дефицит. Но если вам очень интересно, скажу сразу: вес — 55 кг, рост — 170 см», — ответила Вера Брежнева.

К слову, ранее Вера Брежнева показала свое лицо без макияжа. Артистка не скрыла, что у нее светлые полупрозрачные брови.

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