Очень модные: Хромченко назвала брюки, которые моментально делают фигуру стройнее

Даже в светлом варианте эта вещь позволяет визуально скинуть пару килограммов.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» разбила стереотип о том, что светлые вещи запрещено носить полным, поскольку они полнят. Ведущая уверена, что правильный подбор комплекта не только не создаст эффекта лишних килограммов, но, напротив, визуально сделает даму стройнее. Нужно лишь правильно подобрать комплект.

Для этого стоит обратить внимание на линии, которые преобладают в аутфите, отдав предпочтение вертикальным, и минимизировав горизонтальные. Отличным подспорьем здесь станут супермодные брюки с лампасами утрированной ширины.

больше по теме Красиво и комфортно: Ковальчук после совета Рогова облачилась в модные вязаные брюки С ними в комплекте шла также кофточка с рукавами утрированной длины.

Лишние объемы спрячутся под тканью, а лампасы зрительно вытянут силуэт.

«Дополнительные вертикальные линии позволяют даже в белом костюме совершенно не выглядеть массивной», — сказала ведущая.

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