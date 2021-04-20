С чем носить кроп-топы: видеосоветы стилиста
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«Ширина – показатель модности»: Хромченко назвала брюки, которые стали хитом этой весны

Они отлично подают любую фигуру.

«Ширина – показатель модности»: Хромченко назвала брюки, которые стали хитом этой весны
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» показала брюки, которые стали настоящим хитом этой весны. В тренды вошли максимально длинные и широкие модели, которые идут дамам самых разных комплекций. А представленный на подиуме Первого канала вариант еще к тому же имел актуальные сегодня лампасы.

«Широкие брюки – хит сезона, и лампасы – хит сезона. Огромный вариатив лампасов в нынешнем сезоне украшает брюки всех мастей. Кроме того, ширина брюк — это показатель модности в сезоне весна-лето 2021», — прокомментировала стилист.

«Ширина– показатель модности»: Хромченко назвала брюки, которые стали хитом этой весны
«Ширина– показатель модности»: Хромченко назвала брюки, которые стали хитом этой весны. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал/ youtu.be/ZoHVp_-h8To

Такие брюки ведущая рекомендовала героине проекта носить с модным сейчас кроп-топом. Она заметила, что это редкий случай, поскольку такие укороченные маечки подходят далеко не всем, а исключительно девушкам с идеальным животом и фигурой. Полным модницам Хромченко посоветовала примерять кроп-топы в качестве жилета поверх рубах и водолазок, не отказывая себе в удовольствии носить актуальную вещь.

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