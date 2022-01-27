Куда пропал Сергей? Фанаты Волочковой беспокоятся за ее будущее

После возвращения с Мальдив брутальный красавчик исчез из инстаграма балерины.

Недавно Анастасия Волочкова со своим новым возлюбленным Сергеем вернулась с Мальдив. После этого балерина отметила свое 46-летие в ресторане, где избранник встретил ее с букетом цветов. А теперь и вовсе пропал из инстаграма.

Фанаты беспокоятся за будущее блондинки, ведь совсем недавно Анастасия говорила о том, что собирается замуж.

«Ей самой не противно? А ему? Как себя можно так не уважать, чтобы покупать мужика на время отдыха? К нему еще больше вопросов. Вообще не мужское поведение. За счет женщины ехать куда-то. Посмотрела эфир на Первом канале. Думаю, не видать Насте замужества», — написали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что в прошлом у Сергея были проблемы с законом. Но Анастасию этот факт совсем не беспокоит.

Добавим, что на Мальдивы Волочкова отвезла нового избранника за свой счет. Отдых на островах обошелся балерине в два миллиона рублей.

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