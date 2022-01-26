«У меня не было гражданства»: новый возлюбленный Волочковой оправдался за свое криминальное прошлое

С Сергеем Кузнецовым балерина познакомилась в канун Нового года.

Накануне Нового года Анастасия Волочкова встретила свою новую любовь. Балерина познакомилась с Сергеем Кузнецовым в студии программы «Давай поженимся!», который пришел найти себе невесту, а блондинка выступала там приглашенным гостем.

Спустя всего несколько дней пара вместе встретила Новый год в особняке Волочковой, а после укатила на Мальдивы. Счастью балерины не было предела. Буквально каждая ее публикация в «Инстаграме» была посвящена брутальному красавцу.

Накануне стало известно, что в биографии 44-летнего управляющего банным комплексом не все так гладко. Сергей Сафронов — сын художника Никаса Сафронова — провел собственное расследование и выяснил, что избранник артистки разыскивается на Украине за «террористический акт с применением оружия».

Кроме того, в ориентировке упоминается, что 2001 году Кузнецов был осужден в Тамбовской области по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору». Об этом Сафронов рассказал в студии программы «Пусть говорят».

«Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. В 2001 году я был гражданином Украины, у меня не было российского гражданства», — поспешил оправдаться Кузнецов.

А вот тот факт, что на Украине его разыскивают за участие в теракте, Сергей отрицать не стал. Возлюбленный Волочковой рассказал, что в 2014 году возглавлял пророссийское движение в Запорожье, поэтому у властей Незалежной имеются к нему претензии.

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