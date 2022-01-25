«Эти стрижка и макияж – просто супер!»: Брежнева восхитила поклонников изменениями во внешности

Вере Брежневой 3 февраля исполнится 40 лет, однако звезде удалось сохранить такую форму и лицо, что могут позавидовать и 20-летние.

Певица занимается регулярно спортом и следит за питанием. Однако она признается, что никогда не заставляет себя что-то делать через силу.

Вера уверена, что результат физнагрузки могут принести, только если они в удовольствие.

Брежнева не скрывает, что сама довольна своим внешним видом. В личном блоге она поделилось видео, которое явно показывает, как блондинке нравится ее образ. Особенно после стрижки (сделала длинную челку-шторку), укладки и макияжа с легким дымчатым эффектом. Многие фолловеры заметили, что их любимица стала выглядеть еще моложе.

«Эти стрижка и макияж — просто супер!», «А ведь и правда — какова красота!», «Красивая вы, Вера, Константина понять можно», «Ну как можно в 39 так выглядеть?», «А вы все молодеете и молодеете», — отметились пользователи Сети в комментариях.

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