А где брови? Брежнева вслед за Водяновой обнародовала фото без макияжа

Звезды порой так увлекаются фильтрами, макияжем и фотошопом, что, увидев их вживую, становится невозможным узнать. Однако мода на естественность захватывает и знаменитостей тоже.
Ранее мы писали о Наталье Водяновой, которая даже на званом ужине вышла к своим гостям без макияжа и укладки.
Вера Брежнева, которая тоже всегда выглядит отлично, решила поделиться в личном блоге дорожным фото без прикрас. И хотя половина лица певицы была прикрыта маской, кое-кто мог бы удивиться ее внешнему виду.
Звезда без стеснения показала кожу, лишенную матовости, светлые прозрачные брови, характерные для блондинок, и неяркие ресницы. Впрочем, и в таком натуральном виде жена Константина Меладзе выглядела привлекательно.
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