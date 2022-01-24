А где брови? Брежнева вслед за Водяновой обнародовала фото без макияжа

Звезды порой так увлекаются фильтрами, макияжем и фотошопом, что, увидев их вживую, становится невозможным узнать. Однако мода на естественность захватывает и знаменитостей тоже.

Ранее мы писали о Наталье Водяновой, которая даже на званом ужине вышла к своим гостям без макияжа и укладки.

Вера Брежнева, которая тоже всегда выглядит отлично, решила поделиться в личном блоге дорожным фото без прикрас. И хотя половина лица певицы была прикрыта маской, кое-кто мог бы удивиться ее внешнему виду.

Звезда без стеснения показала кожу, лишенную матовости, светлые прозрачные брови, характерные для блондинок, и неяркие ресницы. Впрочем, и в таком натуральном виде жена Константина Меладзе выглядела привлекательно.

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