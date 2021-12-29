Предала любовь к шехзаде Баязиду? Звезда «Великолепного века» закрутила служебный роман

Турецкие СМИ пестрят заголовками о том, что Бурджу Озберк закрутила служебный роман с 34-летним красавцем Ильханом Шеном. Эти слухи появились еще летом, после того как на экран вышел сериал «Любовь. Разум. Месть». Романтическая лента тут же покорили пресыщенную публику. А Бурджу стали приписывать чувства к Ильхану.

Правда, сама Озберк в одном из своих интервью призналась, что никогда не влюблялась в своих коллег по съемочной площадке. Вот только многие фанаты сомневаются в том, что актриса сумела устоять перед обаятельным красавчиком-актером.

Также турецкие СМИ пишут, что парочку видели вместе на свидании. Журналисты утверждают, что влюбленные сходили на ужин, а потом вместе покинули ресторан. Скажете, сплетни? Но, как говорится, дыма без огня не бывает. В любом случае, комментировать свой роман с Бурджу Озберк Ильхан не стал. Все вопросы репортеров прошли мимо него, пишет Cnnturk.com.

Напомним, что вместе с Арасом Булутом Ийнемли актриса снималась в турецком сериале «Великолепный век». Бурджу Озберк сыграла дочь Хатидже султан и Ибрагима паши — Хуриджихан султан. По сюжету племянница султана Сулеймана влюбилась в сына повелителя шехзаде Баязида. Однако в реальной жизни между актерами никаких романтических чувств не было.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.