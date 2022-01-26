Диву видно сразу: Мерьем Узерли в пальто молочного оттенка и сером брючном костюме отметилась в Париже

Актриса Мерьем Узерли, которая стала известной благодаря своей роли в турецком сериале «Великолепный век», прибыла в Париж.
О цели своего визита в столицу Франции Мерьем Узерли не сообщила. Но можно предположить, что актриса имеет намерения посетить Неделю высокой моды, которая сейчас проходит в Париже.
Очевидно, что Мерьем Узерли следит за новинками модной индустрии, ведь она всегда одета актуально и стильно.
Даже во время перелета Мерьем Узерли выглядела подчеркнуто элегантно. В сторис микроблога Мерьем Узерли поделилась снимком, который был сделан в салоне самолета.
Актриса облачена в стильное пальто молочного оттенка и брючный костюм приятного светло-серого цвета. Лицо Мерьем Узерли закрыла медицинской маской.
«Полетела», — подписала звезда «Великолепного века» кадр.
Следующий сторис Мерьем Узерли разместила уже находясь в отеле. Она показала вид из окна своего номера, сообщив, что находится в Париже.
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