Чем удивит девятый сезон «Склифосовского»
Видео
Как организовать смысловые наборы для хранения предметов в доме
Видео

«Мой отец Алексей Баталов»: Мария Голубкина ошарашила признанием в студии «Пусть говорят»

Актриса рассказала, кого ей в разное время приписывали в родители.

«Мой отец Алексей Баталов»: Мария Голубкина ошарашила признанием в студии «Пусть говорят»
Мария Голубкина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Голубкина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале сделала неожиданно признание, чем несколько смутила собравшихся гостей.

Алексей Баталов
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

«Вот Мария Голубкина — дочь Андрея Миронова», — в какой-то момент неожиданно заявил ведущий программы Дмитрий Борисов.

«По летней версии было, что мой отец Алексей Баталов. Пардон. Ну вообще супер. И Николай Досталь. Поэтому извините — каравай-каравай, кого хочешь выбирай. А вот мать мою не трогаем. Она вообще не при чем».

Мария Голубкина

Напомним, что Андрей Миронов — на самом деле отчим Марии Голубкиной. Ее отцом является сценарист Николай Щербинский-Арсеньев.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алексей БаталовАндрей МироновМария ГолубкинаНиколай Щербинский-АрсеньевПрограмма "Пусть говорят"