«Мой отец Алексей Баталов»: Мария Голубкина ошарашила признанием в студии «Пусть говорят»

Актриса Мария Голубкина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале сделала неожиданно признание, чем несколько смутила собравшихся гостей.
«Вот Мария Голубкина — дочь Андрея Миронова», — в какой-то момент неожиданно заявил ведущий программы Дмитрий Борисов.
«По летней версии было, что мой отец Алексей Баталов. Пардон. Ну вообще супер. И Николай Досталь. Поэтому извините — каравай-каравай, кого хочешь выбирай. А вот мать мою не трогаем. Она вообще не при чем».
Напомним, что Андрей Миронов — на самом деле отчим Марии Голубкиной. Ее отцом является сценарист Николай Щербинский-Арсеньев.
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