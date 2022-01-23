«Мы сегодня не выйдем в эфир!»: Миронова заболела во время проекта «Танцы со звездами»

Вечером 23 января на канале «Россия 1» выйдет новый выпуск шоу «Танцы со звездами», но в нем не будет выступления актрисы Марии Мировой и ее партнера Евгения Папунаишвили.

Об этом участница проекта сама рассказала своим поклонникам в социальной сети за пару часов до эфира.

«Этот тринадцатый сезон «Танцев со звездами» для нашей пары действительно стал тринадцатым, хоть я совсем не суеверна! Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из-за которой мне действительно было очень трудно глубоко дышать и отдышаться, поддержки тоже были тяжелые, все знаю, все вижу! А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир! – написала Миронова в Instagram. — Но! Я очень хочу продолжать, если будет возможность остаться в проекте! Этот проект действительно важен для меня!»

Мария отметила, что предыдущие два года были для нее тяжелы «физически и морально», и сейчас она ухватилась за эту возможность наверстать форму. Она поделилась, что проект «Танцы со звездами» — авантюра для нее, которая приносит море эмоций.

К своим танцевальным способностям 48-летняя актриса относится с большой самоиронией, но она также вкладывает много стремления и труда, чтобы остаться в проекте. В конце поста Миронова отметила, что не хотела бы покидать шоу по состоянию здоровья.

Напомним, что передача выходит в эфир по воскресеньям в 17:50.

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