«Если говорить о страшном суде, то у него билет в ложу дирекции»: Голубкина высмеяла Фоменко

По словам актрисы, бывший муж уверяет, что он потомок Николая Чудотворца.

Актриса Мария Голубкина в шоу «153 горы» в беседе со священником Дмитрием Рощиным высмеяла своего бывшего мужа, артиста Николая Фоменко.

«В семье у отца моих детей и у меня были люди, как мы знаем, верующие. Дедушки, бабушки, прабабушки. А Коля Фоменко ходит и всем рассказывает, что его предок — Иоасаф Скрипицын. Это митрополит Московский, который постригал Василия III в великую схиму. И крестил младенца Иоанна. И был его восприемником до десяти лет», — заметила Мария Голубкина.

«Это давно было, конечно. Мягко говоря», — заметил священник Дмитрий Рощин.

«Ну, он всем говорит, что его предок — Николай Чудотворец. Как минимум. То есть, если говорить о страшном суде, то у него все нормально. Билет в ложу дирекции». Мария Голубкина

Напомним, что у Марии Голубкиной двое детей от Николая Фоменко. Анастасия появилась на свет в 1998 году, а Иван — спустя пять лет. В 2008 году Мария Голубкина и Николай Фоменко развелись.

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