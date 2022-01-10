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«На съемках ремейка картины «Шербурские зонтики»: Голубкина высмеяла Панина и Собчак

Актриса разместила коллаж, на котором звезды сильно помяты.

«На съемках ремейка картины «Шербурские зонтики»: Голубкина высмеяла Панина и Собчак
Мария Голубкина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Голубкина в сторис Instagram высмеяла актера Алексея Панина и светскую львицу Ксению Собчак. На коллаже они запечатлены с сильно помятыми лицами.

Алексей Панин и Ксения Собчак
Алексей Панин и Ксения Собчак. Фото: instagram.com/golubkina1973/

«На съемках российского ремейка картины «Шербурские зонтики».

Мария Голубкина

Ранее Ксения Собчак размещала у себя на страничке в Instagram данный снимок, показав, как она выглядит без макияжа.

Напомним, что фильм «Шербурские зонтики» является картиной-оперой. Все герои — как главные, так и второстепенные — в ней поют. В фильме нет ни одного разговорного диалога.

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Алексей ПанинКсения СобчакМария ГолубкинаМария Голубкина последние новостиФильм "Шербурские зонтики"