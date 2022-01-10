«На съемках ремейка картины «Шербурские зонтики»: Голубкина высмеяла Панина и Собчак

Актриса Мария Голубкина в сторис Instagram высмеяла актера Алексея Панина и светскую львицу Ксению Собчак. На коллаже они запечатлены с сильно помятыми лицами.

«На съемках российского ремейка картины «Шербурские зонтики». Мария Голубкина

Ранее Ксения Собчак размещала у себя на страничке в Instagram данный снимок, показав, как она выглядит без макияжа.

Напомним, что фильм «Шербурские зонтики» является картиной-оперой. Все герои — как главные, так и второстепенные — в ней поют. В фильме нет ни одного разговорного диалога.

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