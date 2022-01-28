«Ну, вы красавчики, конечно»: экс-участники «Дома-2» поздравили пару, выигравшую квартиру на проекте

Звезды реалити-шоу Леша Купин и Майя Донцова поблагодарили всех за поддержку.

На «Доме-2» завершился конкурс среди бывших звездных участников. Его результаты в эфире объявят только в следующий четверг, третьего февраля.

Но имена победителей, точнее, победителя, уже известны.

Алексей Купин сообщил в своем микроблоге что он и его жена Майя Донцова получили право на проживание в трехкомнатной квартире в Москве.

«Мы победили. Спасибо каждому за поддержку, наша семья выиграла квартиру в Москве», — написал Алексей Купин.

Пост он сопроводил снимком, на котором он и Майя запечатлены в студии, где снималось шоу.

Экс-участников тут же начали поздравлять их друзья по проекту.

«Поздравляю!», «Ну, вы красавчики, конечно», «Умнички», «Вы достойны!» — высказались бывшие участники «Дома-2» постом Леши Купина.

Напомним, еще одна участница конкурса, Алена Рапунцель на днях непрозрачно намекала на то, что подсчеты ведутся непонятным образом.

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