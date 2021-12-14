«Некоторые думают, что это моя дочь»: Леша Купин из «Дома-2» поделился редким кадром с родной сестрой Евой

Леша Купин старше своей родственницы на двадцать лет. Потому его часто принимают за папу девочки.

Алексей Купин некоторое время назад раскрыл семейную тайну, рассказав, что у него есть младшая сестренка Ева.

Разница в возрасте у брата и сестры — двадцать лет. Именно поэтом многие склонны считать, что Леша чего-то недоговаривает. И Ева ему не сестра, а дочка, которую он выдает за сестру.

В микроблоге Леша Купин поделился редким селфи с Евой.

«Моя сестра, — подписал Алексей Купин кадр. — Растет на глазах, улыбчивая и позитивная. Люблю ее. Некоторые до сих пор думают, что Ева моя дочь. Похожи с сестрой?»

Подписчики Леши Купина ответили утвердительно. Некоторые, правда, считают, что у Евы есть сходство с женой Алексея Майей Донцовой.

Напомним, впервые о своей сестренке Леша Купин рассказал в сентябре этого года. Его признание о семейной тайне произвело фурор.

С Евой он не виделся пять лет. Девочка жила в другом городе с бабушкой и дедушкой, пока мама Алексея Купина зарабатывала деньги в Москве. Отец Евы от нее отказался.

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