Хотели стать ведущими: Майя Донцова и Леша Купин отказались от участия в обновленном «Доме-2»

Проект «Дом-2», последняя программа которого вышла в эфир ТНТ тридцатого декабря, вновь возвращается на экраны. По некоторым данным, о событиях, происходящих на телестройке, будет рассказывать канал «Ю». Сейчас активно идут кастинги будущих участников проекта.

Приглашения стать героями обновленного «Дома-2» получили и звезды реалити-шоу, супруги Майя Донцова и Алексей Купин.

Как рассказала Майя подписчикам Instagram во время прямого эфира, они с Алексеем приняли решение отказать создателям проекта. В одну и ту же реку дважды не войти.

Да и к тому же, у пары за периметром неплохо получается зарабатывать.

Кроме этого, и у Майи, и у Алексея были планы стать со временем ведущими «Дома-2», ведь находясь на «Острове любви» они частенько вели Лобные. Так что, ребят мог попросту не устроить статус обычных участников проекта.

Напомним, ранее стало известно, что на «Дом-2» просились супруги Оля Рапунцель и Дима Дмитренко с дочками Василисой и Софией. Однако они получили отказ, поскольку они уже создали семью.

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