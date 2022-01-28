«Вдруг летит моя туфля в сторону»: Семенович — о конфузе во время выступления перед президентом

Певица Анна Семенович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о конфузе, который случился у нее во время выступления в группе «Блестящие» перед президентом России Владимиром Путиным.

«Это было частное мероприятие в Санкт-Петербурге. Там было много артистов. Мы все волновались и нервничали. У нас были махи ногой, а стол находился близко к гостям. И вдруг летит моя туфля в сторону. Я думала: «Как так могла вообще». Скачу на одной ноге и пританцовываю». Анна Семенович

По словам Анны Семенович, ее спас артист Владимир Винокур. «Он был там. Схватил мою туфлю со словами: «Принцесса моя». Сказал мне: «Давай, не нервничай». Владимир Владимирович после выступления разрешил нам с ним сфотографироваться», — заявила Анна Семенович.

Напомним, что Анна Семенович выступала в группе «Блестящие» с 2003 по 2007 год. Позже она начала строить сольную карьеру и сниматься в фильмах.

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