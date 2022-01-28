«Пошел фонтан крови из носа»: Анна Семенович объяснила, почему ушла из группы «Блестящие»

Как отметила певица, она была просто вымучена постоянными концертами.

Певица Анна Семенович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ушла из группы «Блестящие».

«Я в 27 лет ушла из группы. У меня случилось детское заболевание — коклюш. Мы стоим на сцене, поем, а я просто отворачиваюсь и кашляю. Буквально выплевывала легкие. Слезы были на глазах. Сил не было никаких. Однажды просто пошел фонтан крови из носа. Я была вымучена. Поняла, что это был предел». Анна Семенович

Как отметила Анна Семенович, ее не устраивали деньги, которые платили солисткам «Блестящих» продюсеры. «Они не поднимали нам зарплату. Я все время с ними боролась. Первые три месяца в группе вообще работала бесплатно. Потом мне платили по 50 долларов за концерт. Я поговорила с девчонками из «Фабрики», из «ВИА Гры». Узнала их зарплаты. Нам платили раз в семь меньше», — заметила Анна Семенович.

Напомним, что Анна Семенович выступала в группе «Блестящие» с 2003 по 2007 год. Позже она начала строить сольную карьеру и сниматься в фильмах.

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