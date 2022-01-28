«Никакой роман свадьбой не завершился»: Корчевников пожаловался Семенович на личную жизнь

По словам телеведущего, у него ничего не выходит.

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался в беседе с певицей и актрисой Анной Семенович, что никак не может наладить свою личную жизнь.

«Мы не виделись несколько лет. Я читаю твои социальные сети. Вижу, что ты даешь советы, как устроить личную жизнь. Даже курс у тебя есть, чтобы роман завершился свадьбой. Мне это понравилось». Борис Корчевников

Как отметил Борис Корчевников, у него ничего пока не выходит. «Даже за эти годы, что мы не виделись. Никакой мой роман свадьбой не завершился», — заявил Борис Корчевников.

Напомним, что Борису Корчевникову уже 39 лет. Он никогда не был женат.

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