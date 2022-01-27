«Сама себя сгубила»: Солнцев резко высказался в адрес покойной Началовой

Накануне инициативная группы выступила с предложением переименовать в честь покойной Юлии Началовой Ленинский проспект в Москве. Жители столицы против такого предложения. Поддержал их и шоумен Рустам Солнцев.

«Заслуги Юлии Началовой очень условны. Девушка известна тем, что сама себя сгубила, погибла от собственной глупости. Все это знают. Поэтому называть улицы в честь подобного персонажа — это уже сильно», — цитируют Солнцева «Дни.ру».

Напомним, певица и телеведущая Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Артистка имела ряд серьезных хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет II типа. За неделю до кончины звезду экстренно госпитализировали, однако вскоре она умерла из-за заражения крови.

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