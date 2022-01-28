«С удовольствием набью морду»: Солнцев хочет подраться с «поганым алкоголиком» Джигурдой

Фрик Гоген Солнцев заявил, что с радостью выйдет на ринг с «поганым алкоголиком» актером Никитой Джигурдой, который уже несколько раз за последние месяцы появлялся в клетке.

«Если это поганый Джигурда-алкоголик, то я с удовольствием ему набью морду. Если Панин, защемленный со всех сторон от и до, то мне его жалко. С удовольствием Волочковой волосы все пообрывал бы, Бледанс, Борисовой в морду бы дал». Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, у него должна возникнуть межличностная антипатия к человеку. Именно тогда он готов драться с этой личностью. Кроме того, он заметил, что такие бои помогут ему отвести душу. Главное, чтобы после поединка на него не завели статью, что он «избил очередную проститутку», сообщает news.ru.

Ранее стало известно о поединке Гогена Солнцева с моделью Аленой Пискун под эгидой промоушена Epic Fighting. Результат боя пока держится в секрете.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.