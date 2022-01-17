«Вот так вот согреваемся»: Гоген Солнцев с женой укутались в одеяла после возвращения из отпуска

Как отметил фрик, в столице жутко чувствуется холод.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram разместил душевный кадр. На снимке он запечатлен со своей женой Полиной.

«Вот так вот согреваемся. В Москве жутко чувствуется холод, особенно, когда возвращаешься с юга». Гоген Солнцев

«Полина – копия мамаши», «Я сначала подумала, что это Катька рядом лежит. А это Катькина маленькая копия», «Одну бабку на другую поменял. Надо менять сценарий. Не впечатляет сюжет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году Гоген Солнцев развелся со своей пожилой женой пенсионеркой Екатериной Терешкович. Вскоре он женился на ее дочери Полине.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.