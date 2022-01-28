«Это позор, когда 20 человек полиции ведут бедную девочку»: Данко заступился за Волочкову

По словам музыканта, многие пассажиры на борту лайнера с балериной были без маски.

Певец Данко встал на защиту балерины Анастасии Волочковой после скандала в самолете, где, как уверяют бортпроводники, танцовщица была без маски.

«Это позор, когда 20 человек полиции ведут бедную девочку! Да и на видео, которые попали в Интернет видно, что многие пассажиры на борту были без масок, но почем-то унизили именно Анастасию!» Данко

Как отметил Данко, первый раз он увидел Волочкову, когда она только пришла работать в театр. Он помнит, как она стояла у станка и репетировала. Большой театр, где несколько лет трудилась Волочкова, как думает Данко, танцовщица своим поведением дискредитировала, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анастасия Волочкова собирается искать правду в суде. Она считает, что один из бортпроводников намеренно к ней докопался. Танцовщица уверяет, что была в маске в самолете.

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