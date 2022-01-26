«В Крыму 60 концертов за пять лет»: Волочкова объяснила, почему она нежеланный гость на Украине

По словам балерины, естественно, что в соседней стране она неугодна.

Танцовщица Анастасия Волочкова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему она нежеланный гость на Украине.

«Я не могу поехать на Украину, потому что в Крыму дала за пять лет 60 благотворительных концертов. Конечно, я на Украине неугодна». Анастасия Волочкова

Как отметила Анастасия Волочкова, она не хочет верить, что у ее возлюбленного Сергея Кузнецова есть проблемы с законом. Причем на Украине, где он объявлен в розыск.

«Я в бункере сижу. У меня гора оружия. Пояс шахида. Я — террорист. Мы сейчас готовимся», — подшутил Сергей Кузнецов, с которым ведущий Дмитрий Борисов вышел на связь.

Напомним, что возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов разыскивается в соседней стране. Его обвиняют в подготовке терактов.

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