Листья салата и огурчик: Волочкова показала свой ужин в одиночестве

Недавно Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив, где отдыхала в компании нового возлюбленного – брутального красавца Сергея Кузнецова. После с размахом отпраздновала свой 46-й день рождения. А после этого в ее инстаграме перестали появляться совместные с Сергеем снимки.

Поклонники стали бить тревогу – куда пропал Сергей? На этот вопрос Анастасия не дает никаких ответов. Накануне она опубликовала в микроблоге фото, на котором запечатлела свой ужин: листья салата, огурчик и сервировка стола на одну персону.

Напомним, ранее стало известно, что у Сергея Кузнецова – криминальное прошлое. Он был в розыске на Украине. Анастасия в это все не верит. Ведь ей известно только то, что Кузнецов работает управляющим банным комплексом, а также активно занимается спортом.

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