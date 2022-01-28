«Государство должно помогать»: Дубовицкая призналась, что артисты переживают непростые времена

Как отметила телеведущая, сегодня многие ее коллеги, как могут выручают друг друга.

Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что государство должно оказывать помощь в период пандемии всем слоям населения, а не только артистам.

«Ну что значит государство что-то должно именно артистам? Государство должно всем помогать. Не только моим коллегам. Естественно, что сегодня артисты в эти непростые времена пандемии помогают друг друга. Когда надо чем-то помочь, то, конечно, оказываем поддержку». Регина Дубовицкая

Как отметила Регина Дубовицкая, сама она без работы никогда не сидит. «Меня довольно часто можно увидеть по телевидению», — заметила она.

Напомним, что Регина Дубовицкая стояла у истоков создания программы «Аншлаг». Ранее она уже признавалась, что артистам сейчас непросто. У многих отменены концерты.

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