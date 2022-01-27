«У артистов мало концертов»: Дубовицкая пожаловалась на отсутствие выступлений у звезд «Аншлага»

По словам телеведущей, ей даже порой приходится давать деньги в долг.

Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что у звезд «Аншлага» в последний год крайне мало выступлений. Всему виной коронавирус, который не позволяет им выходить на сцену. Многие концерты просто отменяются.

«У моих артистов сейчас мало концертов и это, конечно, сказывается не лучшим образом. Знаете, когда спортсмен перестает готовиться к стартам, он сразу же теряет квалификацию, становится рангом ниже». Регина Дубовицкая

Как отметила Регина Дубовицкая, многие артисты «Аншлага» пребывают в стрессе. Концертов нет, а это их жизнь. При этом она заметила, что сама не бедствует. Она делает программы на телевидении и получает зарплату. Порой дает в долг своим коллегам, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Регина Дубовицкая считается основателем юмористической программы «Аншлаг». В прошлом году ей исполнилось 73 года.

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