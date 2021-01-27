«Я тогда лежала с температурой»: Дубовицкая вспомнила конфликт в «Аншлаге» с участием Шифрина

Бессменный руководитель «Аншлага» Регина Дубовицкая в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о конфликте, который случился в 2000 году. Тогда программу покинули Ефим Шифрин, Клара Новикова и Михаил Евдокимов. Последние двое позже вернулись, из-за чего на них сильно обиделся Шифрин. Он заявил, что они не сдержали данные ему обещания.

«Я не присутствовала при этом конфликте лично. Ничего не могу сказать. Но замечу, что я была человеком, при котором Шифрин появился на телевидении. Еще до «Аншлага». Скажу, что когда у него был юбилей, то он меня приглашал. У меня с ним никогда не было проблем. Я жалею, что он ушел из программы. Замечу, что все участники «Аншлага», кроме Новиковой и Винокура, пришли ко мне неизвестными артистами и стали знаменитыми. И Фима у меня начинал». Регина Дубовицкая

Как отметила Дубовицкая, в те дни, когда случился конфликт, ей нездоровилось.

«Я тогда лежала с температурой. Мы были в Нижнем Новгороде. Приплыли туда на пароходе на съемки. Был концерт. Я его не сумела до конца провести. Провела первое отделение, а потом уже не могла находиться на сцене. Меня привезли на поезд и первый, кто пришел меня потом проведать, был как раз Фима Шифрин. Он хороший артист. Жалею, что он порвал с эстрадой. С другой стороны, он прекрасно выступает в театре. Еще скажу, что когда я попала в аварию в Черногории, первым, кто позвонил Винокуру и предложил свою помощь, был именно Шифрин. Я этого никогда не забуду», — заметила она.

Ранее в программе «Судьба человека» Ефим Шифрин подробно рассказывал, почему ушел из «Аншлага». По его словам, после того конфликта он уже никогда близко не общался с Кларой Новиковой, а вот Михаила Евдокимова простил.

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