«Никто в накладе не останется»: Регина Дубовицкая высказалась после закрытия «Дома-2»

Как отметила телеведущая, эту программу она смотрела всего один раз в жизни.

Бессменная ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая призналась, что ее сложно отнести к поклонникам шоу «Дом-2». По ее словам, программу она смотрела всего один раз в жизни.

«Это было очень давно. Я думаю, что зрители с закрытием этой программы много не потеряют. Сериалы, если они хорошие, люди смотрят. У юмористических программ тоже очень много поклонников! Так что никто в накладе не останется».

Регина Дубовицкая

Как отметила звезда телевидения, сегодня ей, чтобы выжить приходится много работать. В отпуск она в связи с пандемией не уходила. Они с коллегами сняли все программы, которые были прописаны в их договорах, сообщает «Собеседник».

Напомним, что проект «Дом-2» больше не будет выходить на канале ТНТ, где он с успехом шел с 2004 года. При этом пока так и нет никакой ясности, где будут показывать данное шоу. Руководители канала ведут соответствующие переговоры. Желающих заполучить «Дом-2» пока не находится.

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