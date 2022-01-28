«Все думаю, что мне 22»: Макеева рассказала о своем опыте в два десятка лет

В декабре прошлого года Анастасия Макеева решилась на непростой шаг. Актриса впервые в жизни сменила фамилию. Теперь она – Малькова – Макеева. На это звезда театра решилась для того, чтобы войти в родовую программу мужа и наконец познать счастье материнства.

Ранее Анастасия получила новый паспорт, а теперь и водительское удостоверение. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Ну, понеслась. Супер-квест «Поменяй все в своей жизни». Паспорт есть, права есть, но впереди еще так много всего интересного! Кстати, я за рулем 22 года. А я все думаю, что мне 22 года, а я уже за рулем 22 года», — написала Макеева.

Напомним, замуж за Романа Малькова Анастасия Макеева вышла в мае прошлого года. Бизнесмен стал ее четвертым мужем.

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