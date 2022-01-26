«Можете меня поздравить»: Макеева не сдержала эмоций, рассказывая о новых изменениях в жизни

В декабре прошлого года Анастасия Макеева отважилась на новый шаг. Актриса, которая ранее была трижды в браке, только в четвертом решила сменить свою фамилию. Теперь она Анастасия Малькова-Макеева.
Накануне звезда театра получила новый паспорт, о чем поспешила рассказать в своем инстаграме.
«Ну что, можете мне поздравить с моим новым днем рождения. Сегодня официально родилась
Малькова-Макеева Анастасия Васильевна. Я вступила в новую жизнь и соединилась с родовой программой моего мужа Романа Малькова», — сказала Анастасия.
Напомним, с бизнесменом-строителем Анастасия Макеева познакомилась летом 2020-го. В прошлом году пара вступила в брак, а также обвенчалась.
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