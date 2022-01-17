«Я добрая лохушка, раздающая все»: Макеева призналась, что слишком доверчива и не может хитрить

Осенью прошлого года Анастасия Макеева решить изучат квантовую психологию. Процесс настолько увлек актрису, что она решила сама обучать фанатов определенным навыкам. А в своем инстаграме все чаще делится наблюдениями.

На этот раз звезда театра решила поговорить о наивности. Она отметила, что люди делятся на две категории: те, кто полностью доверяют миру и те, кто вообще не доверяют.

«Я по жизни добрая лохушка, раздающая все! Те, кто меня знают лично, знают, что мой дом открыт, я могу приютить, дать от дома ключи, поселить на даче, подарить что-то. Не умею считать деньги, я ни когда не дружу из выгоды, короче, я вообще непродуманная», — написала Макеева.

Напомним, ранее Анастасия Макеева запустила собственный бренд одежды и косметики, а также купила недвижимость в Турции.

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