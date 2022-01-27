Быстро нашла замену: Катерина Ковальчук вышла на ковровую дорожку вместе с Павлом Рассомахиным

Еще недавно актриса состояла в отношениях с Гариком Харламовым.

Бывшая возлюбленная Гарика Харламова — Катерина Ковальчук — разместила в Stories личного микроблога ролик, в котором показала свое появление на кинопремьере. Примечательно, что артистка пришла не одна, а со своим новым ухажером.

Спутником Ковальчук на светском мероприятии стал актер Павел Рассомахин. Артист нежно обнимал Катерину за талию на красной дорожке. А Ковальчук сопроводила видео эмодзи в виде красного сердца.

Принято считать, что появление артистов на красной дорожке вместе — способ заявить о романтических отношениях. Поэтому поклонники Катерины Ковальчук восприняли совместный выход актрисы со звездой сериалов «Отель Элеон» и «Кухня» как подтверждение романа.

Напомним, что славу Павлу Рассомахину принес фильм «Гусар». Именно там играл и бывший возлюбленный Катерины Ковальчук — Гарик Харламов. С резидентом Comedy Club артистка рассталась совсем недавно.

До этого Катерина Ковальчук официально заявила о своих отношениях с бывшим мужем Кристины Асмус во время открытия закусочной Гарика Харламова.

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