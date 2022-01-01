Не за горами свадьба юмориста и актрисы: Ковальчук подружилась с дочкой Харламова от Асмус

Шоумен, судя по всему, настроен очень серьезно.

Актриса Катерина Ковальчук в Instagram поделилась своими самыми яркими событиями 2021 года. Интересно, что на некоторых кадрах она запечатлена с дочкой своего возлюбленного Гарика Харламова Настей. Матерью девочки является актриса Кристина Асмус, бывшая жена резидента «Камеди Клаб».

На кадрах можно увидеть, как Ковальчук держит за руку дочь Гарика Харламова. Они гуляют и проводят много времени вместе.

Заметим, что Гарик Харламов уже познакомил Катерину Ковальчук со своей мамой. Родительница шоумена в прекрасных отношениях с актрисой. В кулуарах и вовсе перешептываются, что не за горами свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук.

Напомним, что Гарик Харламов развелся в 2019 году с Кристиной Асмус. Брак не спас даже общий ребенок. Вскоре Харламов закрутил роман со звездой «Гусара». А вот Асмус своего нового мужчина пока не представляла, хотя и намекала, что он у нее появился.

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