У кого-то сердечко разбилось: девушка Харламова отписалась от больного комика и улетела на курорт

Гарик Харламов с температурой почти 40 градусов попал в больницу под капельницу. В настоящий момент комик чувствует себя лучше и находится на карантине дома, развлекаясь собиранием фигурок из конструктора.

Сразу после известия о госпитализации комика у его поклонников появился вопрос: «А где же его девушка Катерина Ковальчук?» Как оказалось, в трудный час для юмориста актриса отправилась отдыхать в подмосковный туркомплекс. А теперь и вовсе запостила в личный блог фотографии, сделанные в самолете и с райских островов.

Похоже, что между Гариком Харламовым и Катериной Ковальчук пробежала черная кошка. Об этом свидетельствует не только странное поведение актрисы в трудный час для возлюбленного, но и тот факт, что звезда порвала с ним отношения в Сети, удалив из друзей в Instagram.

Кроме того, свою страничку Ковальчук заполнила философскими постами, с грустными фотографиями.

«Когда захотите всем угодить, начните с себя», «Жизнь слишком… одна», — поделилась мудростью с народом Катерина.

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