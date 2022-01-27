«Идеальные формы»: Ани Лорак в купальнике с эффектом стройности продефилировала по пляжу

Певица решила провести отпуск в Дубае. Она не скрыла красоту своей фигуры.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене. У нее миллионы поклонников. Артистка славится не только своим вокалом, но и привлекательной внешностью.

Многие удивились, когда певица развелась с турецким бизнесменом, так как считали их союз крепким. Но вот уже несколько лет она свободна. Кроме того, звезда стала одеваться еще более женственно и постройнела.

Лорак недавно приехала в Дубай. Она проводит время на пляже. Певица то и дело хвастается модными нарядами. Накануне она продемонстрировала фигуру в юбке и топе. Теперь артистка поделилась кадрами с пляжа.

Она облачилась в черный купальник с открытым бедрами. Бикини с высокой посадкой визуально скрыло изъяны фигуры и подчеркнуло талию, сделав ее визуально тоньше. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) устроила дефиле на фоне отеля Бурж аль-Араб.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Певица лишила их дара речи. «Вы просто ошеломительная», «Такая грация», «Очень красивая фигура», «Идеальные формы», «Выглядите бесподобно», «Какой стильный купальник», «Просто вау!», «Лорак, какие у вас формы!», «Женственность на пике», — прокомментировали пост подписчики.

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