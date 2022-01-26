«Вот это талия!»: Ани Лорак в облегающей юбке и топе с декольте блеснула фигурой на курорте

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она выступает на сцене с юного возраста. Примечательно, что несколько лет назад певица развелась с турецким бизнесменом.

Она старается не говорить о личной жизни. Однако в 43 года артистка может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она признавалась, что занимается спортом.

После развода Лорак стала чаще облачаться в женственные наряды. Более того, певица теперь радует поклонников, публикуя пляжные фото. Это зимой она отдыхает на курорте, где уже успела позагорать и искупаться в купальнике.

А вот 26 января артистка поделилась видео, на котором танцевала в облегающей юбке и топе с декольте цвета хаки. Она показала роскошный бюст и тонкую талию.

«В сердце точный выстрел, ты никогда не меняешь стиль. Ловите наш „Материк“ на альбоме Артема Качера 28/01», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие отметили, что лишились дара речи. «Какая вы красавица, Каролиночка. А какая же у вас шикарнейшая фигура!», «Вот это талия!», «Слов нет», «Какая вы идеальная», «Декольте манит взгляд», «Превосходная и шикарная Ани Лорак», «Просто бесподобно», «Лишила дара речи!», «Любуюсь формами», — прокомментировали пост подписчики.

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